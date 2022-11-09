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Serik Belediyespor Teknik Direktörü Cem Kavçak: 'Beşiktaş'ın kalitesi tartışılmaz'

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye Kupası#Serik Belediyespor#Cem Kavçak
Serik Belediyespor Teknik Direktörü Cem Kavçak: Beşiktaşın kalitesi tartışılmaz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 23:45

Beşiktaş’a 3-1 mağlup olan Serik Belediyespor’da Teknik Direktör Cem Kavçak maçın ardından ikinci yarıda iyi oynadıklarını ancak sonuca yetmediğini söyleyerek, ligde de hedeflerinin ilk yarıyı iyi bir noktada bitirmek olduğunu söyledi.

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Beşiktaş’a deplasmanda 3-1 mağlup olan Serik Belediyespor’da Teknik Direktör Cem Kavçak maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Beşiktaş’a karşı zor bir maç oynadıklarını söyleyen Cem Kavçak, “Beşiktaş’a karşı zor bir maç oynadık. Erken yediğimiz gollerle oyundan düştük. Oyunu da iki yarı olarak değerlendirmek gerekiyor. Beşiktaş’ın kalitesi tartışılmaz. İkinci yarıdaki değişiklikler ve oyuncuların mücadelesi bizi umutlandırdı. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum” dedi. Ligde zor bir sürece gireceklerini de söyleyen Kavçak, “Takımın başına geç katılmanın sıkıntısını yaşıyoruz. Serik Belediyespor’un hedefi mütevazıydı. Oyuncuların gösterdiği performans bizi üstte tuttu. Zaman zaman iyi oynayıp zaman zaman kötü bir görüntü veriyoruz. Bunu 90 dakikaya yayarsak ilk yarıyı istediğimiz yerde bitiririz diye düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

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