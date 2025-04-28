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Serie A'nın yeni lideri Napoli!

Güncelleme Tarihi:

#İtalya Serie A#Napoli#Inter
Serie Anın yeni lideri Napoli
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2025 00:24

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Napoli, konuk ettiği Torino'yu 2-0 mağlup ederek ligin zirvesine oturdu.

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Napoli ile Torino, İtalya Serie A'nın 34. haftasında karşı karşıya geldi.

Lider Inter'in puan kaybettiği haftada Napoli, rakibini 2-0 mağlup etti ve ligin zirvesine çıktı.

Napoli'ye 3 puanı getiren golleri 7. ve 41. dakikalarda İskoç orta saha Scott McTominay kaydetti.

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Bu sonucun ardından Napoli, 74 puanla Roma'ya 1-0 kaybeden İnter'in 3 puan önünde liderlik koltuğuna yükseldi. Torino ise 43 puanla 10. sırada yer aldı.

Serie A'nın 35. haftasında Napoli, deplasmanda Lecce'nin konuğu olacak.

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#İtalya Serie A#Napoli#Inter

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