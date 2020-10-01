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GeriFutbol Serie A'daki erteleme maçlarında Inter ve Atalanta farklı galip
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 00:20 | Son Güncelleme:

Serie A'daki erteleme maçlarında Inter ve Atalanta farklı galip

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Serie A'daki erteleme maçlarında Inter ve Atalanta farklı galip
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk haftasından üç erteleme maçı oynandı.

İlk erteleme maçında şampiyonluk adaylarından Inter, ligin yeni ekiplerinden Benevento'ya konuk oldu. Mavi-siyahlı takım, Benevento'yu 5-2'lik farklı skorla yenerek, yeni sezona 2'de 2 yaparak başlamış oldu. Inter, 6 puanla 3. sırada yer aldı. Benevento ise Serie A'da bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı.



Ligde geçen sezonun flaş takımı Atalanta ise başkent deplasmanında zirve hedefiyle sezona başlayan Lazio'yu 4-1 yenerek, puanını 6'ya çıkardı. Lige 2. haftadaki Cagliari maçıyla başlayan ve deplasmandan 3 puanla dönen Lazio ise evinde ağır bir yenilgi alarak, bu sezon mağlubiyetle tanışmış oldu.

Bir diğer erteleme maçında ise ligin yeni ekiplerinden Spezia, Udinese'yi deplasmanda 2-0 yenerek, Serie A'daki ilk galibiyetini ve 3 puanını almış oldu. Udinese ise üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı

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