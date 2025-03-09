Serie A’da zirve yolunda kritik mücadele! Juventus, Atalanta ile karşı karşıya… Kenan Yıldız ilk 11’de mi?

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Serie A’da 28. haftaya giriş yapılırken, zirve mücadelesi oldukça çekişmeli ilerliyor. Üst üste 5 maç kazanarak 4. sıraya yükselen Juventus, bir üst sırasında yer alan Atalanta’yı da devirerek iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Bugün saat 22:45’te Allianz Stadium’da oynanacak mücadeleyi Simone Sozza yönetecek.

HATA YAPMA LÜKSÜ YOK!

Şampiyonluk yarışının çok heyecanlı ve bir o kadar da kalabalık devam ettiği Serie A’da, Lider Inter ve 5. sırada yer alan Lazio arasında yalnızca 8 puanlık bir fark bulunuyor. Durum böyleyken şampiyonluk yarışında yer alan takımlar en ufak bir puan kaybı yaşamak istemiyor. Üst sıralarda bulunan takımlar bir galibiyet veya bir mağlubiyetle çok farklı noktalara gelebiliyor. Juventus ve Atalanta ise Şampiyonlar Ligi maceralarını noktaladıkları için tüm odaklarını Serie A’ya çevirdiler. Ligde oynadığı son 5 maçını da kazanan Juventus’un, bu kritik mücadele öncesi oldukça formda olduğunu söyleyebiliriz. Ligde 3.sırada yer alan Gian Piero Gasperini yönetimindeki Atalanta ise son 3 deplasman maçını kazanırken, kendi sahasında oynadığı son 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrılarak inişli çıkışlı bir grafik çizdi. Kendi sahasında aldığı son 2 beraberliğin ligin alt sıralarında yer alan Cagliari ve Venezia olması büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

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İÇ SAHADA YENİLGİSİZ!

Juventus’un aldığı beraberlikler fazla olsa da bu sezon kendi sahasında mağlubiyet yüzü görmedi. Ayrıca Serie A’da da toplamda 1 mağlubiyet aldı. Kendi sahasında mağlubiyeti olmayan Juvetnus’un başarılı iç saha performansına karşılık olarak Atalanta’nın ise deplasman karnesinin oldukça iyi olduğundan bahsedebiliriz. Çıktığı 14 deplasman maçında 30 puan toplayan Atalanta, bu alanda ligin en iyi takımı durumunda yer alıyor. Son deplasman mağlubiyetini ligin ilk devresindeki Inter maçında yaşayan Atalanta, o tarihten bu yana çıktığı 12 deplasman maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Ancak son dönemde de gözle görülen bir düşüş yaşayan Atalanta, son 10 maçta yalnızca 3 galibiyet alabildi. Bu sezonki 11 maçlık galibiyet serisinin ardından son 10 maçlık periyotta düşüş yaşayan Atalanta, güçlü rakibi Juventus’u yenerek tekrardan çıkış arayacak.

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ÜSTÜN TARAF JUVENTUS

İki takım arasındaki rekabet 1937 yılına dayanıyor. O tarihten bu yana oynanan 145 maçta Juventus’un çok ciddi bir üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 145 maçta Juvetnus’un 75, Atalanta’nın 17 galibiyeti bulunurken, 53 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Son dönemde oynanan karşılaşmalarda ise daha dengeli bir durum göze çarpıyor. Juventus ve Atalanta arasında oynanan son 10 maçta, Juventus’ un 3 galibiyeti bulunurken, Atalanta ise rakibini 2 kez yenebildi ve 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

TAKIMLARDAKİ SON DURUM

Kritik karşılaşma öncesi iki takımın da eksiklikleri bulunuyor. Uzun süreli sakatlıkları bulunan oyuncuların olması teknik direktör Thiago Motta’yı bu önemli karşılaşma öncesi oldukça düşündürüyor. Bremer, Cabal, Douglas Luiz, Conceiçao, Savona, Veiga ve Milik’in sakatlıkları sebebiyle Atalanta’ya karşı forma giymesi beklenmiyor. Konuk ekip Atalanta’da ise sakatlıkları bulunan Isak Hien, Kossounou, Scalvini ve Scamacca, Juventus deplasmanında kadroda yer almayacak.

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MUHTEMEL 11’LER

JUVENTUS: M.Di Gregorio; T.Weah, P.Kalulu, L.Kelly, A.Cambiaso; M.Locatelli, K.Thuram; K. Yıldız, T.Koopmeiners, N.Gonzalez; K.Muani

ATALANTA: M.Carnesecchi; R.Toloi, B.Djimsiti,S. Kolasinac; R.Bellanova, M.de Roon, Ederson, D.Zappacosta; C.De Ketelaere, A.Lookman M.Retegui

DEV MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte Juventus’un galibiyetine 2.22 yerine 2.28, beraberliğe ise 2.88 yerine 3.05 oran veriliyor. Atalanta galibiyetinin oranı ise 2.56 yerine 2.63 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.





