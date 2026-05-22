Serie A'da sezonun en iyi genç oyuncusu Kenan Yıldız!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2026 19:10

Milli futbolcu Kenan Yıldız, formasını giydiği Juventus ile gösterdiği performansın ardından Serie A’da 2025-2026 sezonunun en iyi 23 yaş altı oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

Kenan Yıldız, Serie A’da 2025-2026 sezonunun en iyi genç oyuncusu seçildi.

Serie A’nın resmi internet sitesinden açıklanan sezonun en iyileri ödüllerinde, Juventus forması giyen milli futbolcu, 23 yaş altı oyunculara verilen 'Yükselen Yıldız' ödülünün sahibi oldu.

Lig yönetiminden yapılan açıklamada, ödüllerin takip verileri ve performans analizleri doğrultusunda belirlendiği ifade edildi. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Juventus formasıyla gösterdiği performans sayesinde Serie A’da 2 kez ayın en iyi genç oyuncusu ödülünü de kazanmıştı.

Milli futbolcu, bu sezon Juventus formasıyla Serie A’da çıktığı 33 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

