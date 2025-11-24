×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Serie A'da Milano derbisini Milan, tek golle kazandı! Hakan Çalhanoğlu...

Güncelleme Tarihi:

#İtalya Serie A#Milan#Inter
Serie Ada Milano derbisini Milan, tek golle kazandı Hakan Çalhanoğlu...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2025 01:15

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasında oynanan Milano derbisinde Milan, Inter'i 1-0 yendi.

Haberin Devamı

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Milan ile Inter, Milano derbisinde karşılaştı.

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ilk yarıda gol sesi çıkmazken Milan, 54. dakikada Christian Pulisic'in golüyle öne geçti.

Maçın 73. dakikasında penaltı kazanan Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşunda, kaleci Mike Maignan meşin yuvarlağı kurtardı ve Milan karşılaşmadan 1-0 üstün ayrıldı.

Günün diğer maçında Roma, deplasmanda Cremonese'yi 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Roma 27 puanla liderliğe koltuğuna otururken, Milan 25 puan ve averajla ikinci sıraya yükseldi.

Inter ise 24 puanla dördüncü sıraya geriledi.

Gözden KaçmasınElche 2-2 Real Madrid (İspanya La Liga) Arda Güler...Elche 2-2 Real Madrid (İspanya La Liga) Arda Güler...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#İtalya Serie A#Milan#Inter

BAKMADAN GEÇME!