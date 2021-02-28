Serie A'da lider Inter, Genoa karşısında zorlanmadı

Ligin şampiyonluk favorilerinden Inter, Milano’daki Giuseppe Meazza Stadı'nda ligin orta sıralarındaki Genoa'yı ağırladı.

Maça hızlı başlayan taraf olan Inter, henüz 1. dakikada Belçikalı Romelu Lukaku ile 1-0 öne geçti.

Bu golden sonra iki takım da karşılıklı tehlikeli ataklar geliştirse de devreye ev sahibi takımın üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarının 69. dakikasında Inter, Matteo Darmain ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

77. dakikada da Alexis Sanchez, mavi-siyahlılar adına farkı 3'e yükselterek, maçın skorunu tayin etti: 3-0.

Böylece 3 puanı 3 golle alan Inter, galibiyet serisini 5 maça çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Puanını 56'ya yükselten mavi-siyahlılar, maç eksiği bulunan en yakın takipçisi Milan ile arasındaki puan farkını 7'ye, 3. sıradaki Juventus ile puan farkını ise 10'e çıkardı.

Inter ayrıca son 8 maçtır da yenilgi yüzü görmedi.

Genoa ise 26 puanla 13. sırada yer bulurken, bu sezonki 10. yenilgisini Inter karşısında aldı.

Ligde bugün oynanan diğer maçlarda ise Atalanta deplasmanda Sampdoria'yı 2-0, Udinese evdinde Fiorentina'yı 1-0, Cagliari de deplasmanda Crotone'yi 2-0 yendi.

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