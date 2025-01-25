Serie A’da kritik mücadele! Napoli – Juventus karşılaşması Şampiyon Oranlar ile Misli’de!

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Şampiyonluk yarışında yoluna doludizgin devam eden Napoli, bugün saat 20:00’de sahasında güçlü rakibi Juventus’u ağırlayacak. İki ezeli rakibin bu büyük karşılaşmasını Daniele Chiffi yönetecek.

LİDER NAPOLI, NAMAĞLUP JUVENTUS!

Serie A’da zirve mücadelesi kıran kırana geçiyor. Napoli 21 maçta topladığı 50 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Hemen arkasında ise 20 maçta 47 puan toplayan Inter ve 21 maçta 43 puan alan Atalanta yer alıyor. Antonio Conte yönetimindeki Napoli, bu sezon Avrupa kupalarında yer almadığı için tüm odağını Serie A şampiyonluğuna vermiş durumda ve rakiplerine göre avantajlı bir konumda yer alıyor. Bu yüzden de kritik Juventus maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyorlar. Juventus ise bu sezon ilginç bir gidişat sergiliyor. Juventus, 21 maçta topladığı 37 puanla zirve yarışının biraz gerisinde kalmış olsa da ligde henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Serie A’da son maçında Milan’ı 2-0 yenen Juve, bir diğer güçlü rakibi Napoli’yi de devirmek istiyor.

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JUVENTUS ZİRVE YARIŞINA ORTAK OLMAK İSTİYOR!

Şampiyonlar Ligi ve Serie A’da iddiasını sürdüren Juventus, aldığı fazlaca beraberlik sayısıyla dikkat çekiyor. Ligde 13, Şampiyonlar Ligi’nde de 3 beraberliği bulunan Juventus’un toplamda 16 beraberliği bulunuyor. Henüz ocak ayında bu kadar fazla beraberlik sayısına ulaşmasıyla dikkat çeken siyah beyazlı takımın sezon sonunda nasıl bir grafik çizeceği de ayrı bir merak konusu. Şampiyonlar Ligi’nde salı akşamı Brugge deplasmanından 1 puanla dönen Juventus, ilk 24 içinde olmayı garantiledi ve sıradaki hedefini ligdeki zirve mücadelesine çevirdi. Ligde 5. sırada yer alan Juve, lider Napoli karşısında alacağı galibiyetle hem rakibine 1 adım daha yaklaşıp hem de diğer rakiplerine ciddi bir mesaj verme amacında.

EN AZ GOL YİYEN İKİ TAKIMIN MÜCADELESİ

Son maçlarda formda ve lider konumda olan Napoli defansif olarak da ligin en iyisi durumunda. 21 maçta yediği 14 golle ligin en az gol yiyen takımı olan Napoli’nin hemen ardındaki takım ise kalesinde 21 maçta 17 gol gören Juvetnus. Napoli bu sezon kendi sahasında oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken kalesinde yalnızca 6 gol gördü. Ayrıca ligde oynadığı son 6 maçı da kazanırken bu süreçte de kalesinde 4 gol gördü. Juventus ise bu sezon deplasmanda oynadığı 10 maçın 4’ünü kazanırken 6 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda da kalesinde 8 gol gördü. Sezon başında ilk 6 maçta kalesinde hiç gol görmeyen Juventus daha sonra oynadığı 15 karşılaşmada kalesinde 17 gol gördü. Juventus’un ligde oynadığı son 10 maçta 3 galibiyet ve 7 beraberliği bulunuyor.

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EZELİ REKABETTE ÜSTÜN TARAF JUVENTUS

Uzun yıllardır süre gelen bu ezeli rekabette nefes kesen birçok maç oynandı. İki takım arasında oynanan 183 maçta Juventus 85 kez rakibini mağlup ederken Napoli 47 karşılaşmayı üstün tamamladı. 47 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu rekabetteki en farklı sonuç 1927 yılındaki 8-0’lık Juventus galibiyeti olarak kayıtlara geçti. Her ne kadar Juventus’un daha fazla galibiyeti olsa da son zamanlarda rakibine üstünlük sağlayan taraf Napoli oldu. İki takım arasında oynanan son 10 maçta Napoli’nin 5, Juventus’un 3 galibiyeti bulunurken 2 karşılaşmada berabere bitti. Sezonun ilk yarısındaki mücadele de 0-0 sonuçlandı.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Napoli ligde oynadığı son 6 maçı kazandı.

İki takım arasında oynanan son 10 maçın 5’ini Napoli, 2’sini Juventus kazanırken 3 maç beraberlikle sonuçlandı.

İki takım arasında oynanan son 5 maçın 3’ü 2.5 alt ve karşılıklı gol yok olarak sonuçlandı.

TAKIMLARDAKİ SON DURUM

Devre arası transfer döneminde Kvaratskhelia’yı 75 milyon Euro karşılığında PSG’ye gönderen Napoli, Bournemouth’tan kiralık Billing ve Cagliari’den kiralık Scuffet ile Lecce’den Hasa’yı bonservisiyle kadrosuna kattı. Juventus ise PSG’den kiralık olarak Kolo Muani’yi ve Guimares’ten Alberto Baio’yu kadrosuna kattı.

İki takımın da maç öncesi eksikleri bulunuyor. Napoli’de sakat olan stoper Buongiorno forma giyemeyecek. Juventus’ta ise sakatlıkları devam eden Cabal, Bremer ve Milik kadroda yer almayacak.

MUHTEMEL 11’LER

NAPOLI: A.Meret; G.Di Lorenzo, A.Rrahmani, J.Jesus, M. Olivera; S.Lobotka, F.Anguissa, S.McTominay; M.Politano, Lukaku, D.Neres

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JUVENTUS: M. Di Gregorio; N. Savona, F. Gatti, P. Kalulu,A.Cambiasso;M. Locatelli,T. Koopmeiners, K.Thuram; F. Conceiçao, K. Muani, K. Yıldız

DEV MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte Napoli’nin galibiyetine 2.08 yerine 2.18, beraberliğe ise 2.61 yerine 2.71 oran veriliyor. Juventus galibiyetinin oranı ise 3.09 yerine 3.21 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.