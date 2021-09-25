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Serie A'da Inter'e Atalanta freni! Merih Demiral ve Çalhanoğlu...

#Atalanta#Inter#Serie A
Serie Ada Intere Atalanta freni Merih Demiral ve Çalhanoğlu...

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında, Inter konuk ettiği Atalanta ile 2-2 berabere kaldı.

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Milano'da Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanan müsabakaya, ev sahibi takım 5. dakikada Lautaro Martinez’in golüyle hızlı giriş yaptı: 1-0.

Atalanta, 30. dakikada Ruslan Malinovskyi ile beraberliği sağladı: 1-1.

Konuk ekip, 38. dakikada Rafael Toloi'nin golüyle öne geçti: 1-2. İlk yarı, Atalanta’nın üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi Inter, 71. dakikada Edin Dzeko ile beraberlik golünü buldu: 2-2.

Son anları büyük heyecana sahne olan maçta Inter, 86. dakikada Federico Dimarco ile penaltı atışından yararlanamazken, Atalanta da 88. dakikada Roberto

Piccoli ile bir gol buldu ancak bu gol de VAR kararıyla iptal edildi.

Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da puanları paylaştı.

Inter puanını 14 yaparak 3. sırada yer alırken, Atalanta da 11 puanla 5. basamakta yer buldu.

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 57 dakika forma giydi. Çalhanoğlu, daha sonra yerini Vecino’ya bıraktı.

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Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral da ilk 11’de başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

- Üçüncü kuşak Maldini, Serie A'da ilk golünü attı

Ligde şampiyonluğun favori takımlarından Milan ise Spezia’ya konuk oldu.

Milan, Spezia'yı 2-1 yenerek, deplasmandan 3 puanla döndü. Milan, maç fazlasıyla puanını 16 yaparak lig liderliğini aldı.

Kırmızı-siyahlı takımın, 48. dakikada ilk golünü atan Daniel Maldini, babası Paolo ve dedesi Cesare Maldini’nin ardından Milan forması giyip Serie A'da gol atan üçüncü kuşak Maldini oldu.

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#Atalanta#Inter#Serie A