Serie A lideri Napoli 3 puanı 3 golle aldı

Haftaya puan tablosunun zirvesinde başlayan Napoli, orta sıralarda yer alan Bologna'yı ağırladı.
Ruiz ile 18. dakikada öne geçen Napoli, Insigne'nin 41 ve 62. dakikada penaltıdan attığı gollerle karşılaşmayı kazandı.
Puanını 28'e çıkaran Napoli, averajla Milan'ın önünde liderliğini sürdürdü. Bologna ise 12 puanda kaldı.
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