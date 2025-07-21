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Serie A gol kralı Retegui, 75 milyon euroya Al-Qadsiah'ta!

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#Transfer#Retegui#Serie A
Serie A gol kralı Retegui, 75 milyon euroya Al-Qadsiahta
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 22:19

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Qadsiah, geçtiğimiz yıl İtalya Serie A'da gol kralı olan Mateo Retegui'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

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İtalya Serie A takımlarından Atalanta'nın geçtiğimiz sezon gol kralı olan santrforu Mateo Retegui'nın yeni takımı belli oldu.

Suudi ekibi Al Qadsiah, 26 yaşındaki golcü oyuncuyu 3 yıllık sözleşme ile renklerine bağladığını duyurdu. Bu transfer için Atalanta 75 milyon euro bonservis ücreti kazanacak.

Futbolculuk kariyerine Arjantin Ligi ekiplerinden River Plate alt yapısında başlayan Retegui, geçtiğimiz yıl Atalanta formasıyla toplam 49 maçta forma giydi ve 28 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

Mateo Retegui, Serie A'da attığı 25 gol ile 2024-2025 sezonu gol kralı oldu.

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#Transfer#Retegui#Serie A

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