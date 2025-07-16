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Serie A ekibinden Galatasaray'ın yıldızına 20 milyon Euro!

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#Galatasaray#Davinson Sanchez#Serie A
Serie A ekibinden Galatasarayın yıldızına 20 milyon Euro
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 01:28

İtalya Serie A ekiplerinden Como'nun Galatasaray'ın yıldız futbolcusuna 20 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı öğrenildi.

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Geride bıraktığımı sezonda Galatasaray'da şampiyonluğun mimarlarından olan yıldız futbolcuya 20 milyon Euro'luk bir teklif yapıldığı öne sürüldü.

COMO HAREKETE GEÇTİ

Ünlü gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Serie A ekibi Como, Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez için vites arttırdı.

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20 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Haberin detayında İtalyan ekibinin Galatasaray'a Kolombiyalı oyuncu için yaklaşık 18 milyon Euro + 2 milyon Euro bonuslar içeren bir teklif yaptığı belirtildi.

Serie A ekibinden Galatasarayın yıldızına 20 milyon Euro

TRANSFERLERE 90 MİLYON EURO HARCADILAR

Cesc Fabregas yönetimindeki Como, bu sezon harcadığı bonservis ücretleriyle dikkat çekiyor. Şu ana kadar kadrosuna Jesus Rodriguez, Nicolas Kühn, Martin Baturina, Jayden Addai, Alex Valle, Van der Brempt, Luca Mazzitelli ve Fellipe Jack'i kadrosuna katan İtalyan ekibi toplam 90 milyon euroya yakın bonservis bedeli ödedi.

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8.5 MİLYON EURO'YA GELDİ

2023 yazında 9,5 milyon euro karşılığında Tottenham'dan transfer edilen Davinson Sanchez'in Galatasaray'la Haziran 2027'ye dek sözleşmesi bulunuyor.

GEÇEN SEZON DAVİNSON SANCHEZ

Galatasaray'da üçüncü sezonuna başlamaya hazırlanan 29 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda sarı - kırmızılı forma ile 44 resmi maçta sahaya çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 5 kez fileleri sarsan Kolombiyalı stoper, takıma arkadaşlarına 4'te asist çıkardı.

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#Galatasaray#Davinson Sanchez#Serie A

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