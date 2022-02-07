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Serie A ekibi Fiorentina'dan Fatih Terim paylaşımı

#Fatih Terim#Fiorentina#Serie A
Serie A ekibi Fiorentinadan Fatih Terim paylaşımı

İtalya Serie A takımlarında Fiorentina, 2001 yılında kulübün başında olan Fatih Terim'i bir kez unutmazken sosyal medya hesabından İtalya Kupası'nda çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

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Serie A'da Fiorentina ve Milan'ı çalıştıran Fatih Terim, İtalyan futbolseverlerin büyük sevgisini kazanırken mor menekşeler bir paylaşımında deneyimli hocaya yer verdi.

2001 yılında İtalya Kupası yarı finalinde Milan'ı 2-0 yenerek finale yükselen Fiorentina, Fatih Terim'in maç sonrası çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Fiorentina'nın başında 28 maça çıkan Fatih Terim; 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Fiorentina ile 1.46 puan ortalaması yakalayan deneyimli teknik adam daha sonra Milan'ın yolunu tutmuştu.

Serie A ekibi Fiorentinadan Fatih Terim paylaşımı

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#Fatih Terim#Fiorentina#Serie A

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