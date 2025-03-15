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Serhat Sütlü: 'Hücum eden takım olmak istiyoruz!'

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#Kasımpaşa#Serhat Sütlü#Alanyaspor
Serhat Sütlü: Hücum eden takım olmak istiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 19:03

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, Teknik Direktör Burak Yılmaz ile birlikte yeni bir oyun anlayışını takıma benimsetmek istediklerini dile getirerek, "Daha çok topa sahip olan ve daha fazla hücum eden takım olmak istiyoruz" dedi.

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Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, "Burak hocayla belli bir oyun oynamaya, felsefe değişikliği yapmaya çalışıyoruz. Daha çok topa sahip olan daha fazla hücum eden takım olmak istiyoruz. Geçtiğimiz haftalarda bunu puanlarla süslememiz zorlaşmıştı. Geçen haftadan sonra bu maçın bizim önemi büyüktü. Oyuncularımız istekliydi, 3 puan arzusuyla haftayı geçirdiler. Maçta da böyle bir oyun ortaya çıktı. Alanyaspor'un yüksek toplarla etkili olmaya çalıştığı anlar vardı. Kalemizi gole kapatmaya çalıştık. Daha önce kolay yediğimiz golleri birlikte oynayarak azalttık. Bunu geliştirerek devam edeceğiz. Kalabalık bir savunma sergiledik. Oynayanlar ve sonradan girenlerin katkısı istediğimiz sonucu almamızı sağladı. Gole dönüştüremediğimiz pozisyonlar var. Bu konuda hazırlıklarımızı tamamlayacağız" diye konuştu.

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#Kasımpaşa#Serhat Sütlü#Alanyaspor

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