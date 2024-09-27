Serhat Akın’ın uğradığı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! 'Program çıkışı ayaklarıma sıktılar' demişti, saldırganlar motosikletle gelmiş...

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Spor yorumculuğu yapan Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Serhat Akın, Fenerbahçe - Union Saing-Gilloise maçı sonrası canlı yayın çıkışı silahlı saldırıya uğradığını açıklamıştı.

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Serhat Akın, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı ve ayağının fotoğrafını paylaşmıştı.

Motosiklete binmiş yüzü maskeli iki saldırganın 3 el ateş ettiği Serhat Akın'ın ayağından vurulduğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

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Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Serhat Akın'ın, yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkış yaptığı sırada hızla koşarak gelen 1 kişi tarafından silahla vurulduğu, ateş eden kişinin daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtığı görüldü.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Eski futbolcumuz Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz.

ACUN ILICALI'DAN PAYLAŞIM

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Serhat Akın'a yapılan saldırı sonrası bir paylaşım yaptı.

"Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum, kendisine acil şifalar diliyorum."

TUNCAY ŞANLI: AMELİYATA ALACAKLAR

Eski milli futbolcu ve Central Hospital Ümraniyespor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, eski milli futbolcu Akın'ın tedavi gördüğü Ataşehir'deki özel hastaneye geldi. Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şanlı, şunları söyledi:

"Tabii ki morali bozuk, yarın herhalde bir ameliyata alacaklar. Ben sadece durumdan dolayı yanında olmak istedim. Kardeşim o benim, beraber çok güzel şeyler yaşadık. Üzüntüler de yaşadık. Duyduğum anda hemen yanına geldim. Çok ciddi bir şey yok. Yarın büyük ihtimalle bir operasyon geçirecek. Bunun üzerine yorum yapmak da istemem. Hem üzüntülüyüm hem de sinirliyim. Biraz keyfi yerinde değil, morali de bozuk. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur."

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GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Serhat Akına geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Bak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Eski millî futbolcumuz Serhat Akın'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Serhat Akın'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.",

AZİZ YILDIRIM: ŞİDDETLE KINIYORUM

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım da yaptığı açıklamada Akın'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Yıldırım, "Bir dönem futbol takımımızın formasını terletmiş ve şampiyonluklarımızda emeği geçmiş eski futbolcumuz Serhat Akın’a dün gece yapılan silahlı saldırıyı üzüntüyle öğrendim. Yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Devletimizin ilgili birimlerinden beklentim, yapılan bu saldırının faillerinin ve arkasındakilerin hızlıca ortaya çıkarılarak kamuoyuna açıklanması ve gereken cezaları almalarının sağlanmasıdır. Eski futbolcumuz Serhat Akın’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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TFF: ÜZÜLEREK ÖĞRENDİK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beykoz'da silahlı saldırı sonucu yaralanan eski milli futbolcu Serhat Akın için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımı'mızın eski oyuncusu Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, hastanede tedavi altına alınan Serhat Akın'a geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."