Serhat Akın'dan İsmail Kartal'a eleştiri! 'Fenerbahçe başkanı olsam...'

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Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı sonrası Nutspor Youtube kanalında mücadeleyi değerlendiren Serhat Akın, İsmail Kartal'ın kadro tercihlerini eleştirdi.

Serhat Akın'ın yorumları şu şekilde:

Taraftar artık isyan ediyor. Haklı olarak yoruldular bence. Yolda çevirip bana da soruyorlar. ‘Fenerbahçe nasıl düzelir’ diye. Bak ben sana anlatayım. Şimdi ben, Fenerbahçe kulüp başkanıyım. Hocanın ismi hiç önemli değil. Kasımpaşa maçı oynuyorum, skor 1-1. Dakika 90’da Valencia’yı oyuna alıyorum. Hocayı çekerim kenara. ‘Sen Valencia’yı niye bu dakikada oyuna aldım’ diye sorarım, Eğer tatmin edici bir yanıt alamazsam ya ilk ihtarı veririm ya da hocayı yollarım.

Eğer Trabzonspor maçını düşündüğünü söylerse hemen yapıp yollarım. Maç 1-1, senin yedeklerin Pelkas ve Valencia. Sen, Serdar Dursun ile Mert Hakan’ı alıyorsun. İnsan kafayı yer. Taraftarı çıldırt dersem ancak böyle değişiklikler yaparsın. İnsan hiç doğru bir şey yapmaz mı ya!