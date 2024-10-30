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Serhat Akın'dan Fenerbahçe yönetimine sitem: Bu vefasızlık, yaşadığım olay kadar ağır

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#Serhat Akın#Fenerbahçe#Futbol
Serhat Akından Fenerbahçe yönetimine sitem: Bu vefasızlık, yaşadığım olay kadar ağır
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 22:35

Silahlı saldırıya uğrayan eski milli futbolcu ve Fenerbahçeli eski oyuncu Serhat Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı lacivertli yönetime sitem etti.

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Beykoz'da uğradığı silahlı saldırıda yaralanmasının ardından birçok operasyon geçiren eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Silahlı saldırıya uğramasının ardından 4 ameliyat geçirdiği söyleyen Serhat Akın, Fenerbahçe yönetiminden henüz bir geçmiş olsun mesajı almadığını belirterek "Herkese selamlar. Süreçle alakalı bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu ana kadar 4 operasyon geçirdim. Cuma günü 5., önümüzdeki hafta da 6. ameliyatıma gireceğim. Umuyorum ki bu son operasyon olacak. Geçirdiğim bu süreçte mevcut Fenerbahçe yönetiminden ne bir ziyaret ne de bir çiçek aldım. Bu vefasızlık, en az yaşadığım olay kadar ağırdı. Tüm bunların yanında sevenlerimin de desteğini unutmam mümkün değil. Verdiğiniz manevi destek her an bana güç veriyor. Dualarınızı esirgemeyin. Allah hepinizden razı olsun." açıklamasıyla sitemini dile getirdi.

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#Serhat Akın#Fenerbahçe#Futbol

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