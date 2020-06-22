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Futbol
Haber Giriş: 22.06.2020 - 14:25,Son Güncelleme:

Serhat Akın'dan Cemre Uyanık paylaşımı!

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Serhat Akın'dan Cemre Uyanık paylaşımı!
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Türk futbolunun sembol isimlerinden olan Serhat Akın, Boa isimli mekanının şefi Cemre Uyanık ile spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Serhat Akın, MasterChef yarışmasının şampiyonu Cemre Uyanık ile spor yaptığı anları paylaştı.

'Kadıköy Boğası' lakaplı futbolcu, İzmir'de açtığı 'Boa' isimli mekanın mutfağını şef Cemre Uyanık'a teslim etmişti. Cemre Uyanık, Boa restoranın mutafağının başına geçmesinin ardından İzmir'e yerleşmişti.

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Serhat Akın, yeni restoranı Boayı Cemre Uyanıka emanet etti
Serhat Akın, yeni restoranı 'Boa'yı Cemre Uyanık'a emanet etti

İş dışında da birlikte vakit geçiren ikili zaman zaman birlikte spor yapıyorlar. Serhat Akın, bugün Cemre Uyanık'la spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

Serhat Akın söz konusu paylaşımında Cemre Uyanık'ı etiketleyerek 'koşu bandında çok yoruluyor' ifadelerini kullandı.

Boa isimli restoran İzmir'in Bayraklı ilçesinde hizmet verecek.

Serhat Akından Cemre Uyanık paylaşımı

 

Serhat Akından Cemre Uyanık paylaşımı

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