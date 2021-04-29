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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSerhat Akın'dan Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Gökhan Gönül'e tepki!
GeriFutbol Serhat Akın'dan Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Gökhan Gönül'e tepki!
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Futbol
Haber Giriş: 29.04.2021 - 22:04 | Son Güncelleme:

Serhat Akın'dan Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Gökhan Gönül'e tepki!

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Serhat Akın'dan Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Gökhan Gönül'e tepki!

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Serhat Akın, Alanyaspor maçında Gökhan Gönül'ün kırmızı kart görmesinin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısında Gökhan Gönül kırmızı kart gördü.

Sarı-lacivertlilerin eski yıldızlarından Serhat Akın, tecrübeli oyuncunun oyun dışında kalmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Serhat Akın, paylaşımında "Gökhan gönül gibi tecrübeli bir oyuncunun böyle bir müdahale yapması aklım almıyor" ifadelerini kullandı.

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