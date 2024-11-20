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Serhat Akın'dan Acun Ilıcalı'ya tepki: Herkes haddini bilecek

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#Fenerbahçe#Serhat Akın#Acun Ilıcalı
Serhat Akından Acun Ilıcalıya tepki: Herkes haddini bilecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 18:21

Silahlı saldırıya uğrayan eski milli futbolcu ve Fenerbahçeli eski oyuncu Serhat Akın, sosyal medya hesabından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi.

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Uğradığı silahlı saldırıda yaralanmasının ardından birçok operasyon geçiren eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın, sosyal medya hesabından ayağının görüntüsünü paylaştı ve Acun Ilıcalı'yı hedef aldı.

Serhat Akın, Instagram paylaşımda, "Acun Ilıcalı ben vurulduktan sonra çalıştığım kurumu arayıp 'Geçmiş olsun ama Serhat da bizi çok eleştiriyordu' demiş yani geçmiş olsun ama iyi oldu hesabı! Acun Ilıcalı timsahla kaplanla röportaj yaparken ben Fenerbahçe’de kupa kaldırıyordum. Herkes yerini ve haddini bilecek. Ben senin Survivor’da maaşa bağladığın çalışanın değilim! Seçimden önce destek için yalvardığın Kadiköy boğasıyım. Bugünler de geçecek Allah büyük." ifadelerine yer verdi.

 

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#Fenerbahçe#Serhat Akın#Acun Ilıcalı

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