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Son dakika: Serhat Akın'a silahlı saldırı! Sosyal medyada paylaştı: Ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe

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#Serhat Akın#Fenerbahçe#Serhat Akın Silahlı Saldırı
Son dakika: Serhat Akına silahlı saldırı Sosyal medyada paylaştı: Ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 00:35

Futbol yorumculuğu yapan Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın, yayın çıkışı silahlı saldırıya uğradığını ve ayağından vurulduğunu paylaştı.

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Dijital bir platformda yorumculuk yapan Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Serhat Akın, Fenerbahçe - Union Saing-Gilloise maçı sonrası canlı yayın çıkışı silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Serhat Akın; "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı ve ayağının fotoğrafını paylaştı.

Motosiklete binmiş yüzü maskeli iki saldırganın 3 el ateş ettiği Serhat Akın'ın ayağından vurulduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Akın'ın hayati bir tehlikesi olmadığı da kaydedildi.

Son dakika: Serhat Akına silahlı saldırı Sosyal medyada paylaştı: Ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe

 

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FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Eski futbolcumuz Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz.

ACUN ILICALI'DAN PAYLAŞIM

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Serhat Akın'a yapılan saldırı sonrası bir paylaşım yaptı.

"Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum, kendisine acil şifalar diliyorum."

Son dakika: Serhat Akına silahlı saldırı Sosyal medyada paylaştı: Ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe

 

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#Serhat Akın#Fenerbahçe#Serhat Akın Silahlı Saldırı

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