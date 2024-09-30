×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Serhat Akın'a silahlı saldırı olayında yeni gelişme: 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Serhat Akın#Serhat Akın Silahlı Saldırı#Tutuklama
Serhat Akına silahlı saldırı olayında yeni gelişme: 6 şüpheliden 5i tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 16:48

Serhat Akın'a silahlı saldırı olayına ilişkin mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Haberin Devamı

İstanbul Beykoz'da eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk ettiği 6 şüpheliden 5'i “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı, şüphelilerden M.A ise yurt dışı çıkış yasağı ve karakola imza şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, olayda motosikleti kullandığı iddia edilen O.M, silahla ateş ettiği öne sürülen O.D. ile E.Ü, İ.T, Y.G. ve M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 6 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Haberin Devamı

6 şüpheliden 5'i tutuklandı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk ettiği 6 şüpheliden 5'i “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı, şüphelilerden M.A ise yurt dışı çıkış yasağı ve karakola imza şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Serhat Akın#Serhat Akın Silahlı Saldırı#Tutuklama

BAKMADAN GEÇME!