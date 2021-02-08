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Futbol
Haber Giriş: 08.02.2021 - 17:43 | Son Güncelleme:

Serhat Akın: Mert Hakan Fenerbahçe futbolcusu değil

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Serhat Akın: Mert Hakan Fenerbahçe futbolcusu değil
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Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Serhat Akın, Twitch kanalında sarı lacivertlilerin Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyeti değerlendirirken Mert Hakan Yandaş'la ilgili sert ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, Mert Hakan Yandaş'ı oynadığı futbolla ilgili eleştirilerde bulundu.

Erol Bulut'un henüz takımda bir sistem oturtamadığını ifade eden Akın, Galatasaray'da Fatih Terim etkisinin sahaya yansıdığını belirtirken Fenerbahçe'de böyle bir durum olmadığını ifade etti.

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Sarı lacivertlilerin henüz bir oyun planının dahi bulunmadığını ifade eden Serhat Akın, Mert Hakan Yandaş ilgili sorulara da ,"Kimse kusura bakmasın, bence Mert Hakan Fenerbahçe'nin futbolcusu değil. Takıma katkısı yok. Emre Kılınç ondan 10 gömlek daha yukarıda." cevabını verdi.

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