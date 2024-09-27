Serhat Akın kimdir, Fenerbahçe'de ne zaman oynadı? Serhat Akın hangi takımlarda oynadı?

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Türk futbolunun tanınan isimlerinden Serhat Akın, kariyeri boyunca hem kulüp bazında hem de milli takım seviyesinde önemli başarılar elde etmiştir. Fenerbahçe'de forma giydiği dönemlerde adından sıkça söz ettiren Akın, Anderlecht ile Belçika'da da şampiyonluk yaşamıştır. Peki, Serhat Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

SERHAT AKIN KİMDİR?

5 Haziran 1981'de Almanya'nın Bretten şehrinde dünyaya gelen Serhat Akın, Türk asıllı eski milli futbolcudur. Futbola Almanya'da Karlsruher altyapısında başlayan Akın, 2000 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve kariyerinde önemli bir çıkış yakalamıştır. Milli takım formasını 16 kez giyen Akın, kariyerini 2014 yılında sonlandırmıştır.

SERHAT AKIN KARİYERİ

Serhat Akın, profesyonel kariyerine Karlsruher SC'de başladıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'de 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Ardından Belçika'nın RSC Anderlecht takımına transfer olan Akın, burada da bir lig şampiyonluğu kazandı. Kariyerinin ilerleyen yıllarında Köln, Kocaelispor, Konyaspor ve Turgutluspor gibi takımlarda da forma giydi. 2014 yılında futbola veda eden Akın, Survivor 2017'ye de katılarak adını geniş kitlelere duyurmuştur.