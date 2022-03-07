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Serhat Akın: İrfan Can Kahveci gökyüzüne mi ışınlanacaktı!

#Fenerbahçe#Serhat Akın#Serhat Akın Fenerbahçe
Serhat Akın: İrfan Can Kahveci gökyüzüne mi ışınlanacaktı

Serhat Akın 1-1 sona eren Fenerbahçe-Trabzonspor maçını değerlendirirken İrfan Can Kahveci'nin pozisyonuna da değindi.

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Eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın 1-1 sona eren Fenerbahçe-Trabzonspor maçını değerlendirdi.

Serhat Akın karşılaşmayla ilgili, "Bu sezon Fenerbahçe’nin en iyi ilk 3 maçından biriydi. İstekli, coşkulu ve mücadele gücü yüksekti. Fenerbahçe 10 kişi kalmasına rağmen Trabzonspor’u yenebilirdi. Bu tür durumlarda 2 oyuncu değişikliği yetmez. 3 futbolcu değişikliği de doğru olacak. İsmail hoca yine yanlış yaptı. Oyuna aldığı Berisha, Fenerbahçe’nin gazını kesti." değerlendirmesinde buundu.

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İrfan Can Kahveci’nin kırmızı kartını da yorumlayan Serhat Akın şunları söyledi;

‘O pozisyon kesinlikle kırmızı kart değil. İrfan Can topa müdahale etmek istiyor. Zaten topa ilk dokunan İrfan. Siopis’in bacağı yerde kalıyor. İrfan’ın da ayağı boşta kaldığı için mecburen basmak zorunda kalıyor. Kasıt yok. Ne yapacak yani, gökyüzüne mi ışınlanacak. Eğer bu pozisyona kırmızı kart verirsen hiçbir maçta sahada futbolcu kalmaz’ (Nut Spor)

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