Sergio Ramos'un yeni durağı Galatasaray mı Beşiktaş mı?

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Süper Lig’de 3 Büyükler bu sezon birçok transferde karşı karşıya gelirken Beşiktaş’ın Milot Rashica’yı bitirmesinin ardından siyah beyazlılar bu kez Sergio Ramos transferinde ezeli rakibi Galatasaray ile rekabete girebilir.

ABD İÇİN SUUDİ ARABİSTAN'I REDDETTİ

Ramos, Paris St. Germain’den ayrıldıktan sonra Fransız devindeki takım arkadaşı Lionel Messi ile beraber oynamak için Miami’ye gitmek istiyordu. Özellikle Suudi Arabistan’dan gelen teklifleri de bu yüzden reddetti. Hem Messi ile yeniden oynamak hem de ailesiyle birlikte Amerika’da hayatını sürdürmek isteyen Ramos beklediği teklifi alamayınca rotasını yeniden Avrupa’ya çevirdi.

G.SARAY'IN PAYLAŞIMINI BEĞENDİ

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray’ın 37 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu gündemine aldığı öğrenildi. Hatta Olimpija maçı öncesi sarı kırmızılıların sosyal medya hesabından yaptığı tribün paylaşımını Ramos’un beğenmesi taraftarları heyecanlandırdı.

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BEŞİKTAŞ'TAN 'ŞAFAK' OPERASYONU

Beşiktaş cephesinden ise dün sabah erken saatlerde sosyal medyadan ‘Şafak operasyonu’ paylaşımı yapıldı. Siyah beyazlı yönetici Serhan Çetinsaya’nın da Sergio Ramos’u takip etmeye başlaması ‘şafak operasyonu’nun tecrübeli futbolcunun transferi olabileceği şeklinde yorumlandı.