Sergio Ramos’un gelişi Nelsson için transferin kapısını açacak! Galatasaray 25 milyon Euro ısrarından vazgeçecek

Haberin Devamı

Sergio Ramos’u kadrosuna katmak adına girişimlerini sürdüren Galatasaray’da İspanyol yıldızın transferi halinde stoperde planların değişme ihtimali ortaya çıktı. Dünyaca ünlü stoper Galatasaray’a imza atarsa Victor Nelsson’a ayrılık için verilen söz tutulacak. Geçtiğimiz yıl Sevilla’nın teklifini kabul eden Danimarkalı stopere “Sana ihtiyacımız var. Transferi son haftasında senin kadar iyi bir defans oyuncusu bulamayız. Galatasaray’da kal, şampiyon olalım, önümüzdeki yıl transferinde gerekli kolaylığı da sağlayacağız” denmişti. İşte Ramos imzayı atarsa Galatasaray’da Nelsson’a verdiği bu sözü tutacak. İspanyol stoperin, sarı-kırmızılıların 3 gün sonra oynayacağı maçta Molde'yi elemesi halinde Türkiye'ye gelerek imza atması bekleniyor.

KULÜP TOK SATICI ROLÜNDEYDi

Haberin Devamı

İngiltere’de Tottenham’ın ardından Arsenal, Brighton ve Nottingham Forest da Nelsson’a talip oldu. Galatasaray, bugüne kadar Nelsson için ‘tok satıcı’ pozisyonunda oyuncusunu isteyen kulüplere 25 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini işaret etti. Ancak Ramos’un gelişi Galatasaray’ın Nelsson için pazarlık masasına oturmasını sağlayacak. Cimbom, 4 ekibinin talip olduğu Nelsson için taban rakamı 20 milyon Euro’ya indirerek görüşmelere başlayacak.

AKLI TRANSFERDE iDDiASI

G.Saray, bonussuz en az 20 milyon Euro’luk bonservis bedeline ‘evet’ diyecek. Sezon başındaki performansının da düşük olması üzerine ‘Aklı transferde’ yorumları yapılan Nelsson’un da Ramos’un gelişi ile ayrılması büyük olasılık kazanacak.

G.SARAY YUNUS’U AÇIKLADI

Bu arada Galatasaray, Yunus Akgün’ün 500 bin Euro kiralama ücreti ve 9 milyon Euro’luk şarta bağlı transfer bedeli ile Leicester City’ye kiralandığını açıkladı. Yunus da “Burada olduğum için çok gururluyum. Harika bir sezon geçirmeyi umuyorum” diye konuştu.