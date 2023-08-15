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Sergio Ramos'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket

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#Transfer#Sergio Ramos#Galatasaray
Sergio Ramostan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 21:13

Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan İspanyol savunmacı Sergio Ramos'tan flaş bir hamle geldi.

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Son olarak Paris Saint Germain'den forma giyen ve bonservisi elinde bulunan Sergio Ramos, sosyal medya hesabından Galatasaray resmi hesabının paylaşımını beğendi.

37 yaşındaki yıldızın bu hareketi sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Sarı-kırmızılıların, İspanyol futbolcuya senelik 5.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu belirtilirken Beşiktaş'ın da ilgilendiği öne sürüldü.

REAL MADRID EFSANESİ

Kariyerinde sayısız başarı bulunan 37 yaşındaki Sergio Ramos, son olarak PSG formasını giydi.

Dünyaca ünlü stoper, Fransız ekibiyle 58 maça çıktı ve 6 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

Real Madrid efsanesi olan Ramos, Eflatun-Beyazlılarla ise 671 maçta 101 gol atma ve 40 asist yapma başarısı gösterdi.

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#Transfer#Sergio Ramos#Galatasaray

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