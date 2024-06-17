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Sergio Ramos, Sevilla'dan ayrıldı! Veda töreni düzenlenecek...

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#İspanya La Liga#Sevilla#Sergio Ramos
Sergio Ramos, Sevilladan ayrıldı Veda töreni düzenlenecek...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 15:52

Sevilla, tecrübeli futbolcu Sergio Ramos ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

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İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, deneyimli savunma oyuncusu Sergio Ramos ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-beyazlılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki stoper için yarın Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda veda töreni düzenleneceği belirtilirken, Ramos'a kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Sergio Ramos, 18 yıl aradan sonra geçen sezon başında Sevilla'ya transfer olmuştu.

38 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Sevilla formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 7 gole imza atmıştı.

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#İspanya La Liga#Sevilla#Sergio Ramos

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