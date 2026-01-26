Sergio Ramos, İspanyol devini satın alıyor! Tam 400 milyon euro...

Haberin Devamı

Kariyerinde Sevilla, Real Madrid ve PSG gibi önemli Avrupa takımlarının formalarını terleten ve İspanya Milli Takımı tarihinde en çok maça çıkan futbolcu olan unutulmaz savunmacılardan Sergio Ramos, Monterrey'den ayrıldıktan sonra sürpriz bir hamleyle eski takımını satın almaya hazırlanıyor.

400 MİLYON EURO!

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Sergio Ramos, bir yatırım fonu ortaklığıyla alt yapısından yetiştiği İspanyol devi Sevilla'yı yaklaşık 400 milyon euro karşılığında satın almak için kulüp yönetimiyle prensip anlaşmasına vardı.

Anlaşmanın tamamlanması için son bir imzanın gerektiği, kulübün Sergio Ramos liderliğindeki yatırım fonuna satışına çok yakın göründüğü belirtildi.

7 AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU, 1 LA LİGA ŞAMPİYONLUĞU VAR

1890 yılında kurulan Sevilla (eski adıyla UEFA Kupası) UEFA Avrupa Ligi'ni 7 kez kazanarak bu kupayı en çok müzesine götüren takım konumunda yer alıyor.

Kırmızı-beyazlı kulübün ayrıca 1 La Liga şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupası, 5 İspanya Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor.