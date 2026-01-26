×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Sergio Ramos, İspanyol devini satın alıyor! Tam 400 milyon euro...

Güncelleme Tarihi:

#La Liga#Sergio Ramos#Sevilla
Sergio Ramos, İspanyol devini satın alıyor Tam 400 milyon euro...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 13:39

Son olarak Monterrey forması giyen İspanya futbolunun efsane savunmacılarından Sergio Ramos, alt yapısından yetiştiği Sevilla'yı satın almak üzere.

Haberin Devamı

Kariyerinde Sevilla, Real Madrid ve PSG gibi önemli Avrupa takımlarının formalarını terleten ve İspanya Milli Takımı tarihinde en çok maça çıkan futbolcu olan unutulmaz savunmacılardan Sergio Ramos, Monterrey'den ayrıldıktan sonra sürpriz bir hamleyle eski takımını satın almaya hazırlanıyor.

Gözden Kaçmasınİspanya, Villarreal maçı sonrası Arda Güler’i konuşuyor ‘Takımı felaketten kurtardı Canavar gibi..’İspanya, Villarreal maçı sonrası Arda Güler’i konuşuyor! ‘Takımı felaketten kurtardı! Canavar gibi..’Haberi görüntüle

400 MİLYON EURO!

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Sergio Ramos, bir yatırım fonu ortaklığıyla alt yapısından yetiştiği İspanyol devi Sevilla'yı yaklaşık 400 milyon euro karşılığında satın almak için kulüp yönetimiyle prensip anlaşmasına vardı.

Anlaşmanın tamamlanması için son bir imzanın gerektiği, kulübün Sergio Ramos liderliğindeki yatırım fonuna satışına çok yakın göründüğü belirtildi.

Sergio Ramos, İspanyol devini satın alıyor Tam 400 milyon euro...

Haberin Devamı

7 AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU, 1 LA LİGA ŞAMPİYONLUĞU VAR

1890 yılında kurulan Sevilla (eski adıyla UEFA Kupası) UEFA Avrupa Ligi'ni 7 kez kazanarak bu kupayı en çok müzesine götüren takım konumunda yer alıyor.

Kırmızı-beyazlı kulübün ayrıca 1 La Liga şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupası, 5 İspanya Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#La Liga#Sergio Ramos#Sevilla

BAKMADAN GEÇME!