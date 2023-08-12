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Sergio Ramos için Suudi Arabistan iddiası! Galatasaray derken...

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#Transfer#Ramos#Galatasaray
Sergio Ramos için Suudi Arabistan iddiası Galatasaray derken...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 10:36

Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Sergio Ramos'un Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a yakın olduğu iddia edildi.

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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak PSG'de forma giyen Sergio Ramos'un sarı-kırmızılıların listesinde olduğu iddia edilmişti.

Tecrübeli savunma oyuncusunun Galatasaray'da forma giymeye sıcak olduğu ileri sürülmüştü.

ARABİSTAN YOLUNDA

Sky Sports'un haberine göre; Ramos, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan aldığı teklife yeşil ışık yaktı.

37 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde imza atmak için Suudi Arabistan'a gideceği belirtildi.

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REAL MADRID EFSANESİ

Kariyerinde sayısız başarı bulunan 37 yaşındaki Sergio Ramos, son olarak PSG formasını giydi. Dünyaca ünlü stoper, Fransız ekibiyle 58 maça çıktı ve 6 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Real Madrid efsanesi olan Ramos, Eflatun-Beyazlılarla ise 671 maçta 101 gol atma ve 40 asist yapma başarısı gösterdi.

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#Transfer#Ramos#Galatasaray

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