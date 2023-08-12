Sergio Ramos için Suudi Arabistan iddiası! Galatasaray derken...

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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak PSG'de forma giyen Sergio Ramos'un sarı-kırmızılıların listesinde olduğu iddia edilmişti.

Tecrübeli savunma oyuncusunun Galatasaray'da forma giymeye sıcak olduğu ileri sürülmüştü.

ARABİSTAN YOLUNDA

Sky Sports'un haberine göre; Ramos, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan aldığı teklife yeşil ışık yaktı.

37 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde imza atmak için Suudi Arabistan'a gideceği belirtildi.

REAL MADRID EFSANESİ

Kariyerinde sayısız başarı bulunan 37 yaşındaki Sergio Ramos, son olarak PSG formasını giydi. Dünyaca ünlü stoper, Fransız ekibiyle 58 maça çıktı ve 6 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Real Madrid efsanesi olan Ramos, Eflatun-Beyazlılarla ise 671 maçta 101 gol atma ve 40 asist yapma başarısı gösterdi.

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