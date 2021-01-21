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GeriFutbol Sergio Kun Aguero, koronavirüse yakalandığını açıkladı
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Futbol
Haber Giriş: 21.01.2021 - 17:03 | Son Güncelleme:

Sergio Kun Aguero, koronavirüse yakalandığını açıkladı

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Premier Lig ekibi Manchester City'nin Arjantinli yıldızı Sergio Aguero, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Aguero; "Temas sonrası kendimi izolasyona almıştım, son yapılan test sonucun pozitif çıktı. Bazı semptomlarım var ve iyileşmek için doktorların dediklerine uyuyorum." ifadelerini kullandı.

 

Sergio Kun Aguero, koronavirüse yakalandığını açıkladı

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