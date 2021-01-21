Sergio Kun Aguero, koronavirüse yakalandığını açıkladı

Sosyal medyadan açıklama yapan Aguero; "Temas sonrası kendimi izolasyona almıştım, son yapılan test sonucun pozitif çıktı. Bazı semptomlarım var ve iyileşmek için doktorların dediklerine uyuyorum." ifadelerini kullandı.

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