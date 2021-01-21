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Sergio Kun Aguero, koronavirüse yakalandığını açıkladı
Premier Lig ekibi Manchester City'nin Arjantinli yıldızı Sergio Aguero, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sosyal medyadan açıklama yapan Aguero; "Temas sonrası kendimi izolasyona almıştım, son yapılan test sonucun pozitif çıktı. Bazı semptomlarım var ve iyileşmek için doktorların dediklerine uyuyorum." ifadelerini kullandı.
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