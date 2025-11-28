×
Sergen Yalçın'dan net mesaj: 'Rafa Silva çalışsın oynasın'

Güncelleme Tarihi:

Sergen Yalçından net mesaj: Rafa Silva çalışsın oynasın
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 07:00

Bir süredir yaşanan kriz Rafa’nın geri adım atmasıyla bitme noktasına gelirken Yalçın, hazır olması durumunda sahada yer alabileceğini ifade etti.

Beşiktaş'ta son dönemde performansından çok sebep olduğu sorunlarla adından söz ettiren Rafa Silva’nın yeniden formasına kavuşması için adeta seferberlik ilan edilmiş durumda.

Mutsuz olduğu için ayrılmak istediği iddia edilen ancak yönetimin bonservissiz gitmesinin söz konusu olmayacağını ifade etmesinin ardından bu kez ağrılarına bahane ederek idmanlara çıkmayan Portekizli futbolcu, kulübün FIFA tehdidi sonrası geri adım atmıştı.

Futbol Komitesinden Kaan Kasacı, Murat Kılıç ve Melih Aydoğdu’nun özel ilgi gösterdiği Rafa Silva için teknik direktör Sergen Yalçın’ın, “Ben tüm oyuncularıma eşit davranıyorum. Kimse ile sorunum olamaz. Benim tek dileğim Beşiktaş’ı daha iyi yerlere taşımak. Kimse Beşiktaş’tan büyük değildir. Rafa Silva çalışırsa forma soyunma odasında; gider, giyer, sahaya çıkar ve oynar. Yeter ki çalışsın, antrenman eksiğini kapatsın” dediği öğrenildi.

