Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan İlkhan'a tavsiye!

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Siyah beyazlıların eski teknik direktörü Sergen Yalçın, genç Emirhan İlkhan’ı A takıma antrenmanlara aldıklarını ve idmanlarda müthiş performansı ile kumaşını yansıttığını söyledi.

Altyapıdaki performansı da öven Yalçın şu ifadeleri kullandı: “10 numara ve sol kanatta çok yetenekli. Onun yerinde Rachid Ghezzal ve birkaç oyuncu vardı.

Altyapının eseri

Fakat hiçbir zaman yılmadı antrenmanlarda hırslı ve teknik olması beni umutlandırdı. Sol ayağı ile sergilediği figürler ve çalımlarla rakibi rahatça oyundan düşürüyor. Altyapıdan tüm hocaları Mehmet Ekşi, Önder Karaveli, Halim Okta, Ömer Gülen, Yasin Sülün, bu oyuncu üzerinde müthiş emek sarf ettiler. Hepsinden aldığım bilgi doğrultusunda A takıma kazandırmıştım. Bundan sonra yolu daha iyi olur. Çok çalışması ve dikkat etmesi gerekir.”

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