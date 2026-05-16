Sergen Yalçın'ın yerine adı geçiyordu: Şenol Güneş'ten Beşiktaş iddiaları sonrası ilk açıklama geldi!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2026 15:21

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine teknik direktörlük görevine getirileceği iddia edilen Şenol Güneş, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Süper Lig'de 2025-26 sezonunu 60 puanla 4. sırada bitiren ve taraftarlarında büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği belirsizliğini korurken, Sergen Yalçın ile yolların ayrılması halinde Şenol Güneş ile anlaşılabileceği iddiaları ortaya atılmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMA GELDİ!

73 yaşındaki deneyimli çalıştırıcıdan, çıkan spekülasyonlara yanıt geldi.

"BENİ BU GÖREVE LAYIK GÖREN TÜM BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İddialar hakkında Ali Ece'ye konuşan Güneş, "Mühim olan bir göreve gelmek değil, o göreve gelmeniz için layık görülen sevgiyi kaybetmemektir. Beni bu göreve layık gören tüm Beşiktaş taraftarlarına teşekkür ediyorum." dedi.

"KARARI VERECEK OLAN BAŞKANDIR"

Bu konuda bir yorum yapmasının doğru olmayacağını söyleyen Şenol Güneş, "Kararı verecek olan sayın başkandır, şu anda Sergen hoca göreve devam ettiğine ve devam edeceği yönünde açıklamalar yaptığına göre benim bir niyet belirtmem saygısızlık olur." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş son olarak geçtiğimiz sezon Trabzonspor'u çalıştırmış, 27. haftada iç sahada Hatayspor'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından 11 Mart'ta yerini Fatih Tekke'ye bırakmıştı.

