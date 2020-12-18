Sergen Yalçın'ın tercihi 'Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken'

Yalçın, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, yaşam, spor ve haber kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Sergen Yalçın, haber kategorisinde Ayhan Mehmet'in "Sığınmacıların Midilli yolculuğu" isimli fotoğrafına oy verdi.

Spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı çalışmasını oylayan Yalçın, yaşam kategorisinde ise Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" isimli fotoğrafına oy vermeyi tercih etti.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu kaydeden Sergen Yalçın, seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

İlk sanal oyununa 10 TL hediye! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...