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AA
Haber Giriş: 18.12.2020 - 12:25 | Son Güncelleme:

Sergen Yalçın'ın tercihi 'Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken'

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Sergen Yalçın'ın tercihi 'Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken'
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yalçın, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, yaşam, spor ve haber kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Sergen Yalçın, haber kategorisinde Ayhan Mehmet'in "Sığınmacıların Midilli yolculuğu" isimli fotoğrafına oy verdi.

Spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı çalışmasını oylayan Yalçın, yaşam kategorisinde ise Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" isimli fotoğrafına oy vermeyi tercih etti.

Sergen Yalçının tercihi Hürmetçi Sazlığında gün batarken

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu kaydeden Sergen Yalçın, seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

 

Sergen Yalçının tercihi Hürmetçi Sazlığında gün batarken

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