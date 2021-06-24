Sergen Yalçın'ın tatil rotası belli oldu! Ukrayna'ya gitti...

Sergen Yalçın tatil için rotasını Ukrayna'ya çevirdi. Deneyimli teknik adam kız arkadaşı Lisaveti Karibskaya ile tatil için Ukrayna'ya gitti. Bu tatili Ukraynalı modelin çok istediği gelen bilgiler arasında.

Sabah'ta yer alan habere göre; Beşiktaş ile anlaşan Sergen Yalçın, tatil rotasını Avrupa'ya çevirdi. Deneyimli teknik adam, kız arkadaşı Lisaveti Karibskaya ile birlikte Ukrayna'ya tatile gitti. Bu tatili Ukraynalı model Karibskakaya'nın çok istediği ifade edildi.

Sergen Yalçın, İstanbul'a dönüşte yeni sezonla ilgili çalışmalarına hız verecek.

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