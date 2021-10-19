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Sergen Yalçın'ın Sporting'e karşı süreceği 11 belli! Beşiktaş'ın galibiyetine iddaa'da sürpriz oran...

#Misli.Com#İddaa#Beşiktaş Sporting
Sergen Yalçının Sportinge karşı süreceği 11 belli Beşiktaşın galibiyetine iddaada sürpriz oran...

Avrupa'da şu ana kadar istediğini alamayan ve son olarak ligde Başakşehir'e kaybeden Beşiktaş, Dolmabahçe'de Sporting'i konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Şampiyonlar Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

BEŞİKTAŞ

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynadığı ilk 2 maçta puan alamayan Beşiktaş, geçtiğimiz cuma Süper Lig'de de Başakşehir'e kaybetmişti.

Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson, Mehmet Topal ve Kevin N'Koudou'nun sakatlıkları devam ediyor. Güven Yalçın ise UEFA'ya verilen listede yer almıyor.

TD Sergen Yalçın basın toplantısında, ilk 11'de başlayacak 4 ismi açıkladı.

Kalede Ersin Destanoğlu olacak. Sol bekte Fabrice N'Sakala izleyeceğiz. Orta alanda hem Miralem Pjanic hem de Alex Teixeira forma giyecek.

Aslında diğer isimleri de tahmin etmek zor değil... Sağ bekte Valentin Rosier, stoperde "Welinton & Vida" ikilisi oynayacaktır.

Hücumun bir kanadında Rachid Ghezzal, diğerinde Cyle Larin izleriz. Orta alandaki son forma Josef de Souza'nın olur, forvette de mutlaka Michy Batshuayi yer alır.

SPORTING

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Milli ara dönüşünü hafif bir kupa maçıyla geçiren Sporting, önemli isimlerini de dinlendirme fırsatı bulmuştu.

Onlar da Beşiktaş gibi Şampiyonlar Ligi grubunda oynadıkları ilk 2 maçı puansız geçti, hatta birinde Ajax'a 5-1 gibi farklı bir yenilgi aldı...

Portekiz basınında yazanlara bakılırsa, TD Ruben Amorim'in 1 aylık aradan sonra sahalara kupa maçıyla dönen ve 65 dakika sahada kalan Pedro Gonçalves'i ilk 11'de başlatması beklenmiyor.

Kanatlarda Pablo Sarabia ve Nuno Santos izleyeceğiz. En ileride Paulinho forma giyecek.

Kupa maçında dinlendirilen kaptan, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Luis Neto yeniden ilk 11'deki yerini alacak. Savunmanın ortasında Sebastian Coates, solunda ise Zouhair Feddal olacak.

Eldivenler kesin olarak Real Madrid çıkışlı Antonio Adan'da...

Sergen Yalçının Sportinge karşı süreceği 11 belli Beşiktaşın galibiyetine iddaada sürpriz oran...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı son 4 maç "2.5 ÜST" bitti. (4 maç - 15 gol)

- Sporting, Avrupa kupalarında Türk takımlarına konuk olduğu 4 karşılaşmayı da kazanamadı. (3 beraberlik - 1 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

%26'lık kesim yıldız isimleri sakatlıktan dönen temsilcimizden Dolmabahçe'de galibiyet bekliyor...

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%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Misli.com'a yeni üye olan herkese 10 TL hediye! Hemen üye ol...

Sergen Yalçının Sportinge karşı süreceği 11 belli Beşiktaşın galibiyetine iddaada sürpriz oran...

Bu sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Alex Teixeira'nın siyah-beyazlılarla ilk antrenmanı...

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#Misli.Com#İddaa#Beşiktaş Sporting

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