Sergen Yalçın'ın Sörloth'u durdurma planı!

Vodofane Park'ta yarın lider Trabzonspor karşısında olmak ya da olmamak mücadelesine çıkacak Beşiktaş'ta teknik heyet hücum planları kadar savunma önlemleri üzerinde de duruyor.

Sergen Yalçın, bu sezon ligde 17, toplamda da 22 kez ağları havalandıran Alexander Sörloth'u Domagoj Vida ile durduracak. Genç çalıştırıcı, talebesinden Sörloth'a yakın oynamasını ve rakibine boş alan bırakmamasını istedi. Hırvat stoper de Beşiktaş'ın kader maçına özel olarak hazırlanıyor.

Siyah-beyazlı takım teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ın getirilmesinin ardından oynadığı üç maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi alırken, kalesinde sadece 2 gol gördü. Kartal, buna karşılık 5 kez fileleri havalandırdı. Bir tek kaybettiği Medipol Başakşehir maçında gol atamadı.

Sergen Yalçın'ın Başakşehir mağlubiyeti sonrası sol kanatta değişikliğe gitmeyi düşünmesi forma savaşını kızıştırdı. Trabzon maçında sol bekte Rebocho'nun görev alması beklenirken önünde ise Caner ya da N'Koudou'nun tercih edileceği öğrenildi.