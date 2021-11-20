Sergen Yalçın'ın sol bek ve forvet kararı netleşti! Beşiktaş-Alanyaspor maçına iddaa oynayanların %48'i...

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ALANYASPOR

Bülent Korkmaz takımın başına geçtikten sonra maç kaybetmeyen Alanyaspor, milli araya gitmeden önce Rizespor deplasmanında ilk yenilgisini almıştı.

Korkmaz, sakatlık ve ceza olmadıkça ilk 11'de radikal değişiklikler yapmadan ilerledi ancak Rize deplasmanında Davidson ve Famara Diedhiou olmayınca hücumda tıkandılar, maç boyu sadece 1 isabetli şut atabildiler.

Davidson ve Diedhiou cezalarını tamamladı; biri kanattaki, diğeri hücum merkezindeki yerine geri dönüyor. Khouma Babacar ve Daniel Candeias'a da kulübe yolu gözüktü.

Takımdaki tek eksik sol bek Cristian Borja, orijini sağ bek olan Tayfur Bingöl idareten solda oynamaya devam edecek.

10 maçta 6 gol katkısı (2 gol - 4 asist) yapan Efecan Karaca ile 1 gol 3 asistle oynayan Emre Akbaba takımın önemli kozları olacak...

BEŞİKTAŞ

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Milli araya Hatayspor, Sporting ve Trabzonspor yenilgileriyle giden Beşiktaş; Alanya deplasmanına 4 ismi götürmedi.

Sakatlığı bulunan Gökhan Töre, kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala ve hastalığı bulunan Michy Batshuayi ile Salih Uçan; İstanbul'da bırakıldı.

TD Sergen Yalçın'ın sol bekte Umut Meraş'ı, forvette ise Kenan Karaman'ı ilk 11'de başlatması bekleniyor.

Cyle Larin yine sol kanatta "yardımcı forvet" görevi görecek, sağ kanatta Rachid Ghezzal ile devam edilecek. Avrupa defteri büyük olasılıkla kapandığı için orta alanda "Josef, Atiba & Pjanic" yer alacak.

Son 8 lig maçında kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlılarda eldivenler Ersin Destanoğlu'na emanet...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Alanyaspor'un son 7 lig maçının 5'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Beşiktaş son 7 lig maçının sadece 2'sini kazanabildi. (1 beraberlik - 4 mağlubiyet)

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Diğerlerinde "Beşiktaş kazanır" tercihine 2,07 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 2,18'den oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,54 iken Misli.com'da 1,63!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

%48'lik kesim milli ara öncesi formsuz bir görüntüde olan siyah-beyazlıların Alanya'da gülen taraf olacağını düşünüyor...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Daha yüksek oranların adresi Misli.com! Hemen üye ol, Misli.com'da Süper Oran ile iddaa oyna...

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Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'in Lyon günlerinden! Enfes bir frikik golü...