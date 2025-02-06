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Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın toprağa verildi

Güncelleme Tarihi:

#Sergen Yalçın#Gürsoy Yalçın#Beşiktaş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 17:36

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın vefat eden kardeşi Gürsoy Yalçın, son yolculuğuna uğurlandı.

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Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve teknik direktörü Sergen Yalçın'ın dün vefat eden kardeşi Gürsoy Yalçın, toprağa verildi.

2020 - 2021 sezonunda Sergen Yalçın ile şampiyon olan Beşiktaş'ın teknik kadrosunda yer alan Gürsoy Yalçın'ın cenazesine, spor ve sanat dünyasından bir çok isim katıldı.

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Bu isimler arasında Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı futbolcular Necip, Mert, Salih, Fenerbahçeli Cenk Tosun, Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli eski futbolcularla sanat camiasından Hakan Altun, Alişan gibi isimler yer aldı.

Merhum Gürsoy Yalçın'ın cenazesi Kilyos Merkez Camii'nde okunan ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra, Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Sergen Yalçının kardeşi Gürsoy Yalçın toprağa verildi

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#Sergen Yalçın#Gürsoy Yalçın#Beşiktaş

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