Zafer ALGÖZ - Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 2 yıl sükse yapan şampiyon... Tamamı seyircisiz oynanan ligde şampiyon.... Beşiktaş tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yıldızı tartışmasız Sergen Yalçın...

Teknik direktör olarak Beşiktaş’a geldiğinde hayatının en büyük heyecanını yaşadı. Tam 25 bin Kara kartal imza törenine geldi. Beşiktaş’ın evladı boş sözleşmeye imza attı. Önemli olan para değil; bu camiaya şampiyonluk yaşatmak şart oldu.

BiRLiKTE SALDIR, BiRLiKTE SAVUN

Ezeli rakipler neredeyse iki takım kuracak kadar transferler yaparken... Kiralık oyuncular, maddi sorunlar derken Beşiktaş kimsenin dikkatini çekmeyen küçük takviyeler yapmaya başladı.

Takımın tamamı yıldız olsa ne olur! Önemli olan takım olmak, birlikte oynamak, hep oyunu öne itmek. Kaleci yaya kadar çıkar, iki stoper önündeki bölgede değişerek oynar, sağ ve sol bekler orta saha köşesinde. Birlikte saldır, birlikte savun. Asla geri çekilme, yaslanma. Beşiktaş bu ülkede hiçbir takım karşısında geri çekilmez. İşte Sergen Yalçın farkı buydu.

iŞTE FUTBOL ViZYONU BU

Sezonun sonunda üst üste gelen talihsiz sakatlıklar rakipleri umutlandırırken ”Futbol 11 kişiyle oynanır, kim sağlamsa çıkıp onlarla oynarız...”

İşte futbol vizyonu bu olsa gerek.

Hayatı boyunca hiçbir maçına beraberlik için çıkmamış Sergen Yalçın’ın karakteri Beşiktaş’a yansımış.

Sergen Yalçın Beşiktaş tarihinde adını zaten zirveye yazdırmıştı.

Futbolcu ve teknik direktör olarak şampiyon olan ilk Kartal oldu. Baba Hakkı’nın Süleyman Seba’yı alnından öptüğü gibi.

Beşiktaş taraftarı adına ben de seni alnından öpüyorum.