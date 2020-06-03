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Futbol
İsmail Er / Spor Arena
Haber Giriş: 03.06.2020 - 09:54,Son Güncelleme:

Sergen Yalçın'ın jokeri Boateng!

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Sergen Yalçın'ın jokeri Boateng!
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Yeniden başlayacak olan Süper Lig’de ilk maçını Antalyaspor’la oynayacak olan Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın son antrenmanda Kevin Prince Boateng’le özel olarak ilgilendi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Ganalı futbolcuyu Antalyaspor karşısında ‘joker’ olarak görevlendirmeyi düşünüyor. Genel olarak ‘10 numara’ olarak forvet arkasında görev alan, zaman zaman orta sahanın merkezinde de görev alabilen Boateng’le konuşan Yalçın, öğrencisinden maçta duruma göre pozisyon değiştirmesini istedi. Sergen Yalçın, Boateng’in orta saha dışında zaman zaman kanatlara geçerek bindirme yapmasını ve asistleriyle ileri uçtaki golcüleri Burak Yılmaz’ı desteklemesini istedi.

Sergen Yalçının jokeri Boateng

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