Sergen Yalçın'ın jokeri Boateng!

Tecrübeli çalıştırıcı, Ganalı futbolcuyu Antalyaspor karşısında ‘joker’ olarak görevlendirmeyi düşünüyor. Genel olarak ‘10 numara’ olarak forvet arkasında görev alan, zaman zaman orta sahanın merkezinde de görev alabilen Boateng’le konuşan Yalçın, öğrencisinden maçta duruma göre pozisyon değiştirmesini istedi. Sergen Yalçın, Boateng’in orta saha dışında zaman zaman kanatlara geçerek bindirme yapmasını ve asistleriyle ileri uçtaki golcüleri Burak Yılmaz’ı desteklemesini istedi.

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