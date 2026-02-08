×
Sergen Yalçın'ın hayalindeki Beşiktaş için dev adım!

Güncelleme Tarihi:

Sergen Yalçının hayalindeki Beşiktaş için dev adım
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2026 07:00

Beşiktaş'ın yenilerinin ortak özelliği fiziksel açıdan güçlü ve atletik olmaları.

Ara transferde, önce kadroda düşünülmeyen veya talibi olan isimleri gönderen, ardından peş peşe yeni oyuncular getiren Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın hayalindeki takımın oluşması yolunda önemli adımlar atıldı.

Tammy Abraham ve Rafa Silva gibi yüksek kontratlara sahip oyuncuların satışıyla onlarca milyon Euro’luk yükten kurtulan yönetim, transferde rahat hareket etme imkanı buldu.

Gelen futbolcular için 57 milyon Euro bonservis bedeli ödenmiş olsa da takımın toplam maaş yükünün aşağı çekilmesi kulüp adına önemli bir denge hamlesi oldu.

FORMA REKABETi DE ARTTI

Başkan Serdal Adalı ve yönetimi, kış transfer döneminde Sergen Yalçın’ın istediği yönde bir rota izledi. Sık sık takımdaki en büyük eksiğin fiziksel yetersizlik ve atletizm olduğunun altını çizen Yalçın’ın raporu doğrultusunda alınan Agbadou, Murillo, Oh ve Olaitan’la bu zaaflar giderilirken, Asllani ve Yasin hamleleri forma rekabetini artırdı.

