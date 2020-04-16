Sergen Yalçın'ın gözdesi Ersin Destanoğlu!

Alman file bekçisi Loris Karius'tan beklediğini bulamayan Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın, Utku Yuvakuran'ın rekabete hazır bir görüntü vermemesi sebebiyle kaleci konusunda Süper Lig'de kalan haftalar ve gelecek adına tüm planlarını Ersin Destanoğlu üzerine kuruyor.

Beşiktaş'ta bu sezon kalede büyük problemler yaşanırken, Loris Karius vazgeçilmez isim olmuştu.

Yedek kulübesinde Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu beklerken bu iki isimden sadece Utku 4 resmi maçta Beşiktaş kalesini korudu. 9 gol yiyen ve iyi performans gösteremeyen Utku, rekabeti artıramayınca Karius kalede yoluna devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kalan haftalar ve gelecek adına "1 numaralı" planını 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu üzerine yaptığı kaydedildi. Altyapı birimi ve teknik ekibinden olumlu görüşler alan Yalçın, kaleyi Ersin'e teslim etmeyi amaçlıyor. (Sabah)





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