Sergen Yalçın'ın 'Fırtına' planı!

İsmail ER - Bir yanda 1 maçı eksik olsa da 6’da 6 yapan, Trabzonspor diğer yanda zirve yarışında iddiasını sürdürebilmesi için mutlaka kazanması gereken Beşiktaş. Sergen Yalçın ile ilk 2 maçını kazanan Kartal’da çiçeği burnunda teknik adamın yarattığı rüzgar Başakşehir yenilgisiyle kesildi. Sergen Yalçın şimdi zorlu fikstürdeki en güçlü rakiplerinden biri olan Fırtına’yı Vodafone Park’ta devirip zirveye biraz daha yaklaşmanın ve yeniden rüzgarı arkasına almanın planlarını yapıyor.

‘Başakşehir’i unutun, Trabzon’a odaklanalım'

BAŞAKŞEHİR yenilgisi sonrası analize başlayan Sergen Yalçın, Trabzon’un serisini sonlandırmak için planını da hazırladı.

Yalçın hafta boyu hem taktik hem de mental olarak takımı bu zorlu maça hazırlıyor. 47 yaşındaki çalıştırıcı, ligin en çok gol atan takımı

olan rakibin özellikle koşan, savaşan bir oyuncu grubuna sahip olduğunu ve en etkili bölgesinin orta saha olduğunu anlatıyor.

Trabzon maçı öncesi Ljajic hastalandı

BEŞİKTAŞLI Adem Ljajic, yüksek ateş ve bademcik enfeksiyonu sebebiyle antrenmanlara katılamıyor. Hastalığı sebebiyle serum tedavisi gören Ljajic’in Trabzonspor maçının kadrosunda olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.Performansıyla eleştirilen tecrübeli oyuncunun kadroda olsa bile yedek kulübesinde mücadeleye başlaması bekleniyor.