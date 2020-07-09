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Sergen Yalçın'ın dövmesi dikkat çekti: 'Ben bir efsaneyim'
Beşiktaş-Kasımpaşa maçında teknik direktör Sergen Yalçın'ın kolundaki yeni dövme dikkat çekti.
Beşiktaş ile Kasımpaşa'nın karşı karşıya geldiği maçta teknik direktör Sergen Yalçın'ın dövmesi damga vurdu.
Tecrübeli teknik adamın kolundaki dövmede 'Ben bir efsaneyim' ifadeleri yer alıyor.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Sergen Yalçın'ın yeni dövmesi hakkında çok sayıda paylaşım yaptı.
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