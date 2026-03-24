Sergen Yalçın'ın derbi stratejisi hazır: 'Fenerbahçe'nin zaaflarını çok iyi biliyoruz!'

Haberin Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, milli maç arası sonrasında karşılaşacakları Fenerbahçe’yi yardımcılarıyla detaylı olarak analiz ediyor.

Siyah beyazlı takımda orta alan ve kanatlardaki sorunların giderildiğini ifade eden Yalçın, futbol komitesinden Murat Kılıç, Kaan kasacı ve Melih Aydoğdu ile yaptığı sohbette şu ifadeleri kullandı: “Fenerbahçe koşan, baskılı oynayan geniş kadrolu bir ekip. Bu nedenle işimiz çok zor. Ama rakibimizin zaaflarını çok iyi biliyoruz. Bol gollü galibiyet planlıyoruz. Sistemimizde önemli değişiklikler olacak. Deplasmanda kazanmak için mücadele edeceğiz.”