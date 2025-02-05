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Sergen Yalçın'ın acı günü! Kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti

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#Sergen Yalçın#Gürsoy Yalçın#Vefat
Sergen Yalçının acı günü Kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 17:41

Türk futbolcunun önemli isimlerinden olan teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti. Gürsoy Yalçın uzun süredir hastanede tedavi görüyordu.

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Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti.

47 yaşında olan Gürsoy Yalçın hastalığı sebebiyle uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. 

Yalçın'ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Kilyos Merkez camiinden kaldırılacak, Ağlamış Dede Mezarlığı'na defnedilecek.

Beşiktaş'tan paylaşım

Beşiktaş Kulübü yaptığı paylaşımda, "Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Sergen Yalçın'a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Kardeşinin tedavisi için Beşiktaş'ı reddetmişti

Sezon başında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teknik direktörlük teklifi için görüştüğü Sergen Yalçın, kardeşi Gürsoy Yalçın’ın hastalığı nedeniyle görevi kabul edemeyeceğini bildirmişti.

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#Sergen Yalçın#Gürsoy Yalçın#Vefat

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