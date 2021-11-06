Sergen Yalçın'dan Trabzonspor övgüsü! "Abdullah Avcı'yı kutlamak gerekiyor"

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Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçların oyuncuları etkilediğini kaydeden Sergen Yalçın, "Zor zamanlardan biri olduğuna katılmıyorum, bu sizin fikriniz. Zaman zaman inişler, çıkışlar olur. Bu normal. Sakatlıklar ve Şampiyonlar Ligi takımın psikolojisini aşağıya düşürdü. Şampiyonlar Ligi sonrası takımın enerjisini toparlamak kolay olmuyor." dedi.

Bordo mavililerin çok iyi bir takım olduğunu belirten Yalçın, "Trabzonspor çok iyi takım ve liderler. Abdullah Avcı'yı kutlamak gerekiyor. Geç geldik ve tek antrenmanla maça çıkacağız. İyi bir oyunla kazanmak istiyoruz. Sakatlıklar, oyunlar ve Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü sonuçlar moral olarak etkiledi. Bu çocuklar da insan." diye konuştu.